台中百餘名公嬤齊聚 萬歲植樹愛地球

我要評比

台中市體育總會等單位12日舉辦春季親子健行活動，還推出別開生面的「萬歲植樹愛地球」，百餘名平均85歲的阿公阿嬤有人坐輪椅、拄拐杖齊聚坪林森林公園，共同植下百餘株桂花樹苗。身體硬朗的91歲朱永正笑呵呵地說，植樹節參加種樹響應綠化，很有意義。

由中市體育總會及市府教育局、建設局主辦、體育總會健行登山委員會承辦的春季親子健行活動，今天在太平區坪林森林公園，民眾扶老攜幼報到沿著公園車道健行，還安排光華高工儀隊等表演節目，並推出摸獎活動，現場50輛單車獎品排開，陣容浩大最吸睛。

今天是植樹節，台中市天氣晴朗陽光和煦，台中市副市長林依瑩與體育總會健行登山委員會主委、市議員李麗華與會，與140多名平均85歲高齡的阿公阿嬤，現場加總年齡超過1萬2000多歲，老老少少共同種下百餘株桂花樹。

林依瑩表示，活動推動全民運動、響應敬老種樹愛地球，深具義意；李麗華則親自協助阿公阿嬤種樹苗、澆水，讓在場親友倍感溫馨。

滿頭白髮的91歲朱永正，身體相當硬朗，他笑呵呵地說表示，長壽健康的秘訣就是常保心胸開闊、心情愉快，在植樹節走出參加健行、種樹活動，可有益健康；綠化環境也很有意義。捐贈摸彩獎品單車的永祺車業董事長張泰山表示，回饋地方、贊助健行活動，希望推廣健康的運動風氣。

(中時)