父親感人背影 朱珮綺譜番茄故事

大學行銷系畢業後的朱珮綺看到父親長年辛苦的背影，內心留下難忘的悸動，決定回到台南家鄉，用行銷的專長，編織「最健康番茄的故事」。中央社記者邱俊欽台南攝 106年3月12日

大學行銷系畢業的朱珮綺，原本留在北部逍遙過日子，在一次返鄉時看到父親長年在農田中辛苦背影，內心留下難忘的悸動，決定回到台南家鄉，用行銷的專長，編織「最健康番茄的故事」。

朱珮綺的父親朱泰昌原本是台南的小農，10年前還開著小貨車賣水果，並批發別人種植番茄到市場販賣，但業績卻不能預期，面對家中還有3個小孩還在讀書，正值需要花錢的時候，朱珮綺回憶當初的父親真的是「蠟燭兩頭燒」。

朱泰昌在剛開始踏入番茄這一行時，想著「別人種不好，乾脆自己種」，除了一邊賣水果外，也一面學習改良番茄的栽種。剛開始的第一年，番茄栽種的品質無法令人滿意，朱泰昌仍試圖克服各種問題，找到利用「微生菌」栽種方式，沒想到在果菜拍賣市場的收購價格上，獲得台南學甲農會第一名，而當初朱泰昌配送市場的代號是「445」，也在家人的巧思下成為「賜賜福」番茄園。

這項激勵也讓朱家投入更健康的番茄栽種，歷經10年來的不斷研發，朱家的番茄品質受到廣大消費者的青睞，也獲得吉園圃認證，更把產期從每年農曆11月初，延續到隔年6月。

大學時就讀行銷系的朱珮綺，在畢業後，一度留在台北工作，享受穩定且待遇不差的工作；她原先一直認為脫離家鄉，能獲取更大的自由，但卻在一次回台南時，看到父親在農田中辛苦工作，「即便是番茄依舊健康可愛，但農作父親的身影，卻是令人難以割捨對家的執著」。

返鄉的朱珮綺，將就讀行銷系所學的行銷策略與體驗行銷的方式，運用在番茄的推廣下，她親自配送每一季特級品到果菜拍賣市場，自信「只要產品好，就不怕給人吃」，沒想到不少試吃者一顆接著一顆，從消費者滿意笑容中，得知當季的番茄品質，她也期許自家番茄是台灣「最健康的番茄」。

談到好吃的番茄具備什麼特色，朱珮綺說，現在各種加工的物品太多，食安的陰影讓台灣人聞之色變，因此好的番茄，首重要讓顧客吃的健康。第二就是番茄的質地要好，不能過於鬆軟扁塌，「因為新鮮、好的番茄需要飽滿而紮實，不小心咬上一口，甜蜜多汁的番茄汁液還能噴濺數公尺」，這都是檢視番茄的新鮮度。

朱珮綺說，她也發現年輕人返鄉投入各項農耕的比例越來越多，年輕人會把更新的觀念，運用在新的農作產業發展上，這與舊一代的傳統農作通路有很大的不同。為了讓父親減少對通路上的煩心，朱珮綺除了在既有的果菜拍賣市場上，她也發現在蔬果網路購物上，「口碑行銷」非常重要。

朱珮綺也發現，越來越多網購族群，希望直接透過「動動滑鼠」在網路上買到產地的優質蔬果，減少消費者與果農間的層層管銷，價格更可減少三分之一，而年輕人的創新、不受束縛的創新想法，也將改變新一代台灣農業蔬果的通路管道，「新鮮留給消費者，熟成的則可以做成健康醋等周邊商品」。

談到還有什麼是行銷人的新點子，朱珮綺說，摘採番茄的過程除了邀請附近鄰里的婆婆媽媽一起幫忙，促進地方產業，凝聚向心力外，未來也想利用網路直播方式，讓消費者即時看到田間的採番茄的風情與整個製作的流程，讓消費者不只吃到新鮮的番茄，更能吃到「滿滿迷人番茄的故事」。1060312

(中央社)