聯邦檢察官倉促被炒 川普政府惹議
傑出的美國紐約聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）表示，在拒絕依司法部指示請辭後，他今天已被革職。儘管新總統更換聯邦檢察官堪稱例行替換，但巴拉拉的去職仍顯突兀。
路透社報導，巴拉拉原先在推特宣布拒絕離職，讓人質疑美國總統川普能否填補政府高階職缺。
儘管司法部10日已要求46名尚未離任的聯邦檢察官遞出辭呈，但川普還沒有提出全美93名聯邦檢察官的人選。諸如國務院與國防部內的重要職缺，也都未補滿。
2009年起擔任轄區包含曼哈頓與周邊的聯邦檢察官，巴拉拉讓華爾街多家公司的內線交易案達成和解，並使一些廣受矚目的貪瀆與恐怖主義案件獲得定罪。
就像所有的聯邦檢察官，新總統上任後可以換掉政治任命的巴拉拉。過去的新總統通常會請前朝任命的聯邦檢察官暫時留任，等到繼任人事案獲參議院通過後才離職。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述2名接近川普的消息人士指出，總統的策士巴農（Stephen Bannon）與司法部長塞申斯（Jeff Sessions）希望換一批無不良紀錄的聯邦檢察官，以維護政府公權力。
民主黨籍的紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）說：「川普總統唐突及原因不明地決定撤換超過40名聯邦檢察官，已再次造成聯邦政府的混亂。」
參議院司法委員會的民主黨籍參議員雷希（Patrick Leahy）表示，倉促革職前朝聯邦檢察官，凸顯「在這個政府之下的司法部，其獨立性已面臨風險」，國會議員必須謹慎評估川普屆時提出的接替人選。（譯者：中央社陳亦偉）1060312
(中央社)
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