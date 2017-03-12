流浪街頭成金牌選手 輪椅網球創佳績

新竹市殘障運動發展協會創下全國身心障礙運動會輪椅網球3連霸、健力5連霸紀錄。其中，身障運動員小陽「從流浪街頭變身金牌選手」的勵志故事寫下一頁傳奇，為人津津樂道。

新竹市政府社會處表示，新竹市有1萬6000多位身心障礙者，市府每年投入經費，協助15個身心障礙社團運作，服務身障朋友的日常生活。

新竹市殘障運動發展協會也指出，近年運動員們參與各大賽事表現亮眼，創下全國身心障礙運動會輪椅網球3連霸、健力5連霸紀錄。

現年40歲的小陽，16歲時因車禍導致腰部以下癱瘓，被醫師鑑定為第七類（肢障）重度，從此以輪椅代步，生活大小事都需靠家人協助。

「實在無法接受事實」小陽說，當時的他常怨天尤人、成日與酒為伍，在父親過世及母親離家的打擊下變本加厲，最終流浪露宿街頭。回憶那段低潮的歲月「人到哪裡，酒就喝到哪裡」。

一次偶然，小陽遇見了因車禍導致下半身癱瘓、新竹市殘障運動發展協會會員戴加陽，他一句「不要因為行動不便而限制自己飛揚的心」，激勵了小陽，也接受邀約加入協會，一起參與各式運動練習。

剛開始，小陽只敢遠遠觀望，但協會會員們總是給予溫暖的關心，看到大家樂觀的態度，讓他也受到正向的影響，鼓起勇氣開始練習。

如今，小陽已是一名能獨自上場拚戰的輪椅網球選手，更與貴人戴加陽及前輩奪下105年全國身心障礙運動會輪椅網球團體金牌。

新竹市殘障運動發展協會理事長柯聰賢指出，協會近年參與全國身心障礙運動會，成績表現亮眼，輪椅網球項目已創3連霸紀錄，健力項目更是有5連霸佳績，盼續寫連霸佳績。

「這群不向命運低頭的生命勇士及教練，令人敬佩！」新竹市長林智堅表示，新竹市有1萬6000多位身心障礙者，更有多個社團協助身障朋友的日常生活，不僅建立社交圈，更能找到生活樂趣與重心。

竹市府社會處表示，新竹市殘障運動發展協會在市府培力下，致力提倡身心障礙者運動，並在國內外各項賽事奪得佳績。去年參加全國身障運動會勇奪「8金1銀」，其中田徑、肢障健力等項目更打破大會及全國記錄，表現亮眼。

社會處亦針對身障朋友提供多元協助，包括輔具補助或借用服務、租屋津貼、房貸利息補貼、免費復康巴士及愛心卡交通補助等。其中輔具借用服務充分服務身障朋友，目前有3000件輔具在外借用、流通。1060312

(中央社)