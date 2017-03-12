大貨車撞高架鐵欄桿 台74線圍堵兩公里

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大貨車行經台74線高架道路35公里處時，突然衝撞鐵欄杆。(翻攝照片)

環繞大台中市的台74線高架道路，下午1時許發生大貨車衝撞高架鐵欄桿、導致車子翻覆的意外。

這起事故發生在台74線35公里處、太平往霧峰方向，年約40歲的貨車駕駛被救出時頭部有撕裂傷、意識不清，已送醫治療，車禍雖未禍及其他車輛，但後方圍堵約2公里，仍在排除中。

(中時)