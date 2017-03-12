網球》印地安泉賽 詹皓晴女雙苦戰3盤止步

詹皓晴女雙印地安泉賽無緣晉級。(取自詹皓晴FB)

印地安泉賽我國好手詹皓晴，12日女雙搭檔烏克蘭邦達蓮珂(Kateryna Bondarenko)，次輪迎戰西班牙薇西諾（Lara Arruabarrena Vecino）／中國樑晨，鏖戰至搶十大戰，可惜最終4比6、6比2、8比10次輪止步。

詹皓晴／邦達蓮珂首盤第5局遭破發，4比6失掉首盤，不過次盤詹皓晴／邦達蓮珂2比2後兩度破發對手連下4局，6比2扳平戰局，將戰局拚至搶十決勝盤。決勝盤詹皓晴／邦達蓮珂自4比6落後一度追至8比8，惜最終連失兩分，8比10無緣晉級。

同樣挺進次輪的大會第6種子詹詠然／辛吉絲，則將與柯列帕琪（Andreja Klepac）／西班牙的桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez）一爭八強門票，兩軍2月才在卡達網賽交手，詹詠然／辛吉絲直落二奪勝。

(中時電子報)