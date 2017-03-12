標二飛彈碰撞損壞貼膠帶補救？海軍否認

針對爆料指出「標準二型飛彈碰撞損壞」乙情，海軍司令部今（12）日表示，爆料內容非屬事實；本屬戰鬥系統工廠蘇澳維修站於今(106)年元月執行標準二型飛彈上彈作業時，檢查發現彈頭段鼻椎罩有裂痕，初步研判非外力造成，經先行包覆維持現狀，相關組段可更換後繼續運用。

海軍司令部強調，本軍各型飛彈均依技令執行相關維保及檢查作業，並具修護能量，以確保戰力無虞。

有媒體爆料指出，在戰系工廠蘇澳維修站內的標準二型飛彈，因為碰撞發生損壞，並出示飛彈鼻端用透明膠帶綁繞的照片，稱因庫房的溫溼度等環境不符標準，所以才導致飛彈鼻錐一碰撞就出現裂紋。

(中時)