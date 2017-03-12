傳立委介入少將人事 國防部否認

國防部今天表示，國軍將級人事案均依「陸海空軍軍官士官任職條例暨施行細則」、「國軍重要軍職候選調任作業規定」經人評會審核辦理，媒體報導某委員介入，並非事實。

媒體報導，蔡政府上任還未滿1年，爆出民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，為此國防部在上周召開將級晉任人事評議委員會，通過該名立委舉薦的人選，此舉已引發國軍內部強烈反彈。1060312

(中央社)