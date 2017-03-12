陸僧侶人大代表：訂清明節為全國素食日

大陸中國佛教協會副會長、全國人大代表釋明生日前建議官方，將清明節訂為「全國素食日」，倡導全民素食。理由是，根據儒家孝道，清明是需要「素食布衣，以表孝道」的日子。

北京青年報報導，目前擔任中國大陸廣州光孝寺住持的釋明生說，以「素食布衣，以表孝道」的理由將清明節訂為「全國素食日」後，清明節將不再是侷限於祭祀先人的紀念日，而能轉變成「具普世價值的、和所有人發生關聯的」重要日子。

釋明生並建議，應在中國大陸社會樹立「低碳」的價值觀和榮辱觀，並從保障幹部健康和作風廉潔入手倡導素食。他說，肉食生活方式在一定程度上，與餐桌上的豪華消費、面子消費相關。

他表示，隨著生活水準的提高，人們的飲食結構正悄悄發生變化，素食已經不再是宗教信仰者的專利。許多非宗教信仰者出於健康、環保及人道考慮，也開始奉行素食。

釋明生引用美國的研究報告說，人們若能養成少吃肉類多吃蔬果的習慣，到2050年全球每年死亡人數將減少數百萬，還能有效抑制溫室氣體排放，每年醫療保健成本也將節省數十億美元。1060312

(中央社)