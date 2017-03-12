趙薇被強摘墨鏡 這個中國大媽動手的
大陸微博近來瘋傳一則趣聞，藝人趙薇去年參加真人秀節目，到農村錄影時，沒想到被當地大媽強行摘掉墨鏡，趙薇當場立刻跟大媽說，「你剛都把我眼鏡摘了，給我們吃個西瓜吧」。
中國青年網官方微博今天圖文報導了趙薇去年參加大陸真人秀節目「真心英雄」時，到農村錄影賣西瓜時的一段趣聞。
趙薇當時邊吃冰棒邊賣西瓜，沒想到當地中國大媽對著她說，「你是趙薇嗎？給俺瞅瞅。」大媽隨即用手把趙薇的墨鏡強行摘掉，確認她是不是趙薇。
從照片上看起來，正吃著吃棒的趙薇，墨鏡突然間被摘掉，表情看起來有點無言，又有點傻眼，不過，她倒是沒有生氣，對這個中國大媽說，「大姐，你剛都把我眼鏡摘了，給我們吃個西瓜吧。」
大陸網友對此貼文說，「厲害了我的姐」、「哈哈，大姐要不要這麼耿直，趙薇也很親和」，也有人開玩笑說，「於是趙薇靠刷臉就得到了一個西瓜，果然是靠臉吃飯的人呀！」1060312
(中央社)
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