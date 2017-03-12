最窩心的背影！波麗士大人的外套好溫暖

警員脫下外套給老婦穿，從旁攙扶護送返家。（葉書宏翻攝）

警員脫下外套給老婦穿，從旁攙扶護送返家。（葉書宏翻攝）

8旬楊姓婦人日前晚間8時許外出倒垃圾，卻因此忘記回家的路，一個人站在永和區得和路上的便當店前騎樓發抖，永和警分局得和派出所警員劉哲源、王炳堯、柯尚廷獲報前往協助，民眾發現警員將警用外套脫下給婦人穿，在一旁攙扶她返家，民眾直呼「這背影好窩心！」

據了解，楊婦外出丟垃圾，但因為年紀已經大了，忘記怎麼回家，一時之間不知所措才會站在路邊，此時劉警員不假思索馬上脫下身上的警用雨衣外套給楊老婦披上，再駕駛巡邏車先將楊老婦載回派出所內安置，另一方面警員王炳堯、柯尚廷自掏腰包購買了熱飲和暖暖包，讓楊老婦暖身又暖手。

這時3名員警透過楊老婦姓名，利用警政系統順利查詢到住家地址，而且也和家屬取得聯繫，再駕駛巡邏車載送楊老婦安全回到家中，家屬對警察的熱心之舉十分感激，楊老婦也說在這寒冷天氣中，遇到好心警察讓她心都暖了起來。

(中時)