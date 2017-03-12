統一獅主場門票預售 14日全台ibon開賣
2017年中華職棒賽事將於3月25日開打，統一獅第1場主場賽事將於4月4日台南棒球場熱鬧登場，迎接開幕戰盛會，球團也將推出許多活動歡迎球迷一起進場為獅子軍新球季拼戰加油。
該球團表示，自14日中午12時開始，獅隊上半季的主場門票將開放球迷至全台統一超商ibon售票系統購買預售票，14日至16日為2016統一獅VIP會員優先購票服務，歡迎球迷可持2016年統一獅會員卡至ibon售票系統(限統一超商機台)，輸入專屬卡號即可享受優先購票、選位服務，而17日12時起，開放一般球迷購票選位服務，將可至全台統一超商ibon售票系統或ibon網路購票，搶購今年統一獅主場賽事門票。
統一獅VIP會員卡，搭配21日統一獅新球衣發表後，將於26日統一獅主、客場例行賽時開放球迷搶先申辦，新球季會員卡仍有搭配歡樂賞球護照手冊，其中包括全票折價劵及商品折價劵，詳細會員卡身辦方案及辦法將於22日正式公佈，屆時歡迎球迷一起加入2017統一獅VIP會員行列，一起進場為統一獅選手加油，欣賞精采職棒賽事。
(中時電子報)
關鍵字：賽事
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