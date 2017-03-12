徐若瑄暖喊話媽「常回來看您」母女同框像姐妹

徐若瑄與媽高顏值，母女同框如姐妹。（圖／本報系資料照片、取材自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

女神徐若瑄（Vivian）有子萬事足，時常在臉書分享兒子Dalton（小V寶）的成長生活，而她自從當媽後，更能體會母愛的偉大，近日徐若瑄曬出替媽媽61歲慶生照，母女倆親密擁抱，而徐媽媽凍齡高顏值，還因此成為討論焦點。

徐若瑄近日為媽媽慶祝61歲生日，並暖心告白：「我最善良美麗、寬容無私的媽咪，生日快樂！謝謝您無論多忙，都會堅持親自下廚做菜給我們吃！」徐若瑄還透露，媽媽許願「希望120歲時還能下廚煮我們愛吃的給我們吃！」她也向媽媽喊話：「嫁出去也一樣會常常回來看您」。

而自從徐若瑄為人母後，更能體會母愛偉大，照片中她親密摟著媽媽，保養得宜的徐媽媽看不出已61歲，母女倆同框宛如姐妹，高顏值更是令人驚嘆不已。

(中時電子報)