經濟艙也能坐得很舒服! 旅遊網站推薦這5家航空公司

知名旅遊網站get.com評選出，2016年度5家經濟艙坐起來最舒服的航空公司。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

搭機出國旅遊，不管短途或長途，若能坐上一個舒適的位置，想必能讓旅程有個美好的開始。但除了商務艙以上可擁有較寬廣的區域外，大部分的人仍是選擇經濟艙居多；而近來知名旅遊網站get.com就評選出，2016年度5家經濟艙坐起來最舒服的航空公司，提供給不想花大預算又想坐得舒適的旅人參考。

1、韓亞航空（Asiana Airlines）

依照旗下不同班機會有些許差別，整體來說，韓亞航空經濟艙座位前後間距，範圍從32英吋到34英吋，而許多航空公司則只有31英吋，廉價航空更是只有29英吋。至於座椅寬度，韓亞航為17.2到18英吋，一般空公司則是17英吋。另外其所有型號的班機，椅背都能向後傾斜108度，也比許多航空公司的102到105度，更適合長程飛行。不少坐過韓亞航空的旅客，更對其座椅之舒適，給予高度評價。

2、日本航空（Japan Airlines）

日本航空經濟艙座位前後間距在31到33英吋，座椅寬度則是16.8到18英吋之間。所有型號的班機，椅背都能向後傾斜111度。旅客對其充足的空間與符合人體工程學的設計，盛讚不已；尤其是Sky Wider和Sky Wider II這兩款座椅，更獲得SKYTRAX於2015年所頒發全球最佳經濟艙座椅的殊榮。不過只有在搭乘JAL Sky Suite 777和JAL Sky Suite 787的機型上可用。

3、大韓航空（Korean Air）

大韓航空經濟艙的座位前後間距在32到34英吋，座椅寬度則是17到18英吋；另依照不同的機型，經濟艙座椅向後傾斜度可達118度或121度。即使是身材高壯的男性乘客，也能在長途飛行中，舒適地坐著。

4、新加坡航空（Singapore Airlines）

新加坡的樟宜機場，已連續好幾年蟬聯全球最佳機場第一名；其國內航空公司，也名列2016年SkyTrax所頒發世界最佳航空第三名之殊榮。除服務品質獲得肯定外，其硬體設施也頗具競爭力；新加坡航空的經濟艙座位前後間距是32英吋，座椅寬度則為18.6英吋，而所有經濟艙的座椅靠背都能向後傾斜115度。

5、泰國航空（Thai Airways）

泰國航空經濟艙的座位前後間距在32到36英吋間，而座椅寬度則有17英寸，17.7英寸和18英寸；此外，除了B777-300ER傾斜度只有110度，其它經濟艙的座椅皆能向後傾斜到122度。

編按：1 英吋約等於2.54 公分。

(中時電子報)