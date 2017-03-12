稽查黑心乳瑪琳 高市下架逾3噸

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稽查使用逾期再製乳瑪琳，高市府衛生局歷經3天對早餐店、通路商及烘焙業者共95家，下架數量計3234公斤。

遠東油脂公司使用逾期無水奶油及回收逾期的乳瑪琳製成乳瑪琳、酥油、白油等多項產品，衛生局連日動員稽查含早餐店13家、烘焙業21家、販售業52家、烘焙製造工廠9家，截至12日中午共查95家，衛生局說業者皆已配合下架。

衛生局今天指出，稽查店家中有數家不知情業者，還在使用相關乳瑪琳產品，經告知及提醒停止使用，否則觸法，業者都馬上下架，停止使用。

衛生局表示，稽查早餐、麵包等烘焙業等，其中，好市多及全聯2家賣場經無遠東油脂產品，大樂、大潤發、台糖量販店及家樂福等賣場已下架，並提供消費者退換貨。至於部份早餐店、烘焙業者等曾進貨使用，已立即配合下架及停用。

衛生局說，部分盤商及工廠因假日無營業，將會擇日稽查確認，同時通函糕餅和烹飪業公會轉知會員，並轉知學校及夜市攤商下架停止使用。

衛生局呼籲食品業者主動停止製造、加工、販賣及下架回收並通報衛生局；若使用逾期原料製造加工者，將依食品安全衛生管理法裁處。1060312

(中央社)