過期乳瑪琳 澎衛局查封19公斤

繼冠脂妥偽藥之後，又傳出使用逾期原料製成乳瑪琳等相關產品，澎湖縣政府衛生局全面清查進行源頭，立即啟動稽查，共封存違規食品19公斤。（澎湖衛生局提供）中央社 106年3月12日

繼冠脂妥偽藥之後，又傳出使用逾期原料製成乳瑪琳等相關產品，澎湖縣政府衛生局全面清查進行源頭，立即啟動稽查，共封存違規食品19公斤。（澎湖衛生局提供）中央社 106年3月12日

繼冠脂妥偽藥之後，又傳出使用逾期原料製成乳瑪琳等相關產品，澎湖縣政府衛生局全面清查源頭，立即啟動稽查，共封存違規食品19公斤。

澎湖衛生局長陳淑娟在遠東油脂工廠傳出使用逾期無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，製成乳瑪琳、酥油、白油等19項違規產品，除要求4處經銷商立即下架回收外，並指示所屬食藥及檢驗科等稽查大隊，犧牲假日，兵分2路，以掃街稽查早餐店、烘焙坊、麵包店、零售商等營業處所共30家次，所有違規產品均已列入移動管制。

陳淑娟呼籲，民眾如發現購買餅乾、麵包、蛋糕等乳瑪琳製成或含油脂食品，出現油耗味最好別吃，過期食品容易受到微生物感染變質，食用恐造成身體不適。若有相關乳瑪琳等產品，有效期限在2017年9月30日以前的產品，可向原購買地點做換退貨服務，違反規定，依食安法第47條可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。1060312

(中央社)