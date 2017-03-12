防禽流感 北市完成18處公園消毒作業

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台北市工務局今天指出，內湖碧湖公園的鴨屍昨天驗出禽流感，53名人力立即停休，前往轄內18處高風險公園、綠地清洗鳥糞、噴藥，所有作業已在下午2時完成。

工務局指出，內湖區碧湖公園死亡鴨屍經家畜衛生試驗所檢驗後，確定是H5高病原性禽流感。公園處依照北市禽流感作業流程，針對周邊3公里高危險地點進行防疫處置。

公園處長黃立遠表示，今天一共動員53名人力、23輛車、9台藥桶，上午8時30分起，針對轄內18處高風險公園清洗鳥糞、環境噴藥，下午2時共完成消毒面積37.9公頃。

18處公園分別是，碧湖、大湖、石潭、港墘、港都、金瑞、福壽、東湖4號、明美、潭美、上灣、下灣、安康、樂活、成功、清白、安興綠地、週美綠地。

公園處也呼籲，若民眾有發現禽鳥健康狀況不佳、無故死亡鳥屍，務必通報動保處協助處理。1060312

(中央社)