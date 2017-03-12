2017金點設計獎開放徵件 年底宣布得主

我要評比

2017金點設計獎即日起至6月30日止開放徵件，獎項類別涵蓋產品設計、視覺傳達設計，包裝設計，空間設計等四大類，評選分為初審、複審、決審三階段進行，將在年底公布得主。

具有36年歷史的金點設計獎，由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行，自2014年擴大舉辦成為華人地區重要的設計獎項，鼓勵傑出華人設計，同時見證嶄新的全球經濟架構的蛻變與形成。

經過3年的努力，已打開國際知名度，2016年吸引3005件來自台灣、中國大陸、香港、澳門、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、加拿大等地的作品，相較於2013年推動國際化之前徵件數1372件，大幅成長119%。

為展現金點設計獎的專業力與公信力，主辦單位每年邀請來自世界各地專家擔任評審。去年評審團主席由國際知名設計師佐藤大擔任，並帶領來自台灣、中國大陸、日本及瑞典的設計專家共同評選。

金點設計獎從2015年開始，在台北、上海、北京等大中華區18個重要城市，舉辦25場金點沙龍座談會，共邀請了79位設計師分享華人設計理念。今年將持續推廣，並向東南亞城市邁進，推展徵件版圖，讓更多人關注華人設計議題。

2017金點設計獎即日起至6月30日止開放徵件，將在年底的頒獎典禮上公布象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」得主。1060312

(中央社)