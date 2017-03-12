砂石車撞高架鐵欄杆 駕駛受傷送醫

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台中市74號快速道路南下霧峰路段，今天下午一輛砂石車不慎撞上高架鐵欄杆，造成欄杆嚴重傾斜，造成後面車輛回堵，駕駛受傷送醫。

台中市消防局表示，砂石車疑因爆胎衝撞鐵欄杆，又擦撞同向的小客車，消防人員到場後將年約40歲的砂石車駕駛救出，駕駛身上有多處擦傷，意識模糊。

緊急將他送醫救治，確切的肇事原因有待警方調查釐清。1060312

(中央社)