響應植樹節 朱立倫繁育烏來杜鵑
今天植樹節，新北市長朱立倫上午前往石碇區淡蘭古道，與現場民眾共同種下第一批烏來杜鵑實生苗。朱立倫說，在植樹節復育烏來杜鵑，使這個節日更加意義非凡。
朱立倫表示，烏來杜鵑是新北市非常重要的原生種植物，卻在民國73年翡翠水庫竣工後，因原生地被淹沒而消失於野外，為了彌補開發所帶來的破壞，市府進行人工培育，在北勢溪上游種植人工栽培植株，現今已有2萬5000多株的烏來杜鵑在山區綻放。
儘管山林中已經看得到美麗的烏來杜鵑，朱立倫說，復育工作還不能停下來，因為目前在野外所看到的烏來杜鵑植株為插枝苗，由於基因歧異度小，如果遇到極端氣候容易「全軍覆沒」，因此實生苗的培育更顯重要。
新北市農業局表示，市府從104年起和嘉義大學教授林瑞進合作培育烏來杜鵑實生苗，克服各種困難，終於成功的將經過授粉的種子培育成小樹苗。
農業局指出，實生苗有著較大的基因歧異度，因此對氣候及環境的變化有更高的適應性，這些實生苗也將成為「菁英種子部隊」，在大自然傳遞花粉，散播多元基因，讓烏來杜鵑生生不息。
朱立倫與石碇高中師生、石碇地區在地里民一同種下珍貴的樹苗。 他說，在植樹節種下第一批實生苗，是復育烏來杜鵑的重要里程碑，希望大家能夠重視生態環境，讓更多人看見烏來杜鵑的美麗。1060312
(中央社)
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