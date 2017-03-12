四湖鄉小燈會延續台灣燈會光華璀璨

灰姑娘的南瓜馬車浪漫破表。（許素惠攝）

展現四湖是武術故鄉的功夫花燈。（許素惠攝）

吉（雞）鳴雲揚花燈應景雞年。（許素惠攝）

媽祖花燈。（許素惠攝）

您是否對精彩的2017台灣燈會意猶未盡？四湖鄉公所典藏了全國最多座台灣燈會花燈，推出運動公園及三條崙海清宮主、副兩燈區，重現台灣燈會的璀璨光華，昨晚間開燈，要閃亮燦爛到4月6日，讓遊客重溫賞燈小確幸。

除了贊助單位，縣府開放各界認養台灣燈會花燈，四湖鄉長蘇國瓏使出渾身解數，聯合地方與中央透過各項管道，爭取到100多座（盞）花燈，燈冠全國，成為另類「燈王」。

雖然是小燈會，但是100多座大大小小花燈也足以讓遊客一飽眼福，公所特別在四湖運動公園及三條崙海清宮前後公園闢設了主、副兩燈區，分門別類規畫了不同主題燈區，例如功夫區有6、7座架式各異的武士，象徵四湖是武術的故鄉。而宗教區除了媽祖、廟宇外，還有蝦兵蟹將。連浪漫的灰姑娘南瓜馬車也入列。

四湖小燈會一推出便佳評如潮，前昨晚正式開燈，公所規畫音樂演出，縣長李進勇也粉墨登場吹奏《思慕的人》等多首薩克斯風曲，伴隨悠揚樂音，遊客穿梭，品嘗咖啡，低垂夜幕，燈花更見璀璨。

蘇國瓏表示，公所向台糖公司購地闢建運動公園，過去因疏於管理，雜草叢生、廢棄物堆積，成為鄉民的痛，經團隊努力後，如今綠草如茵、樹木成林、鳥語花香，小燈會讓公園的美從白天持續到夜晚，也延續著創造千萬觀賞人次的台灣燈會的風華。

(中時)