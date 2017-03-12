台大生認為最該從地球消失的歌 第一名是這首

台大生認為最該從地球消失的歌，前三名為「中華民國國歌」、「歪國人」以及「只要我長大」。(資料照,鄧博仁攝)

台大社會學系助理教授李明璁所開設的課程「音樂社會學」，日前加簽徵選作業題目之一為「如果你希望有一首歌能從地球上永久性地消失，那會是什麼？請具體說明理由（可以是個人性感受的也可以是社會性考量的）。」結果出爐，前三名為「中華民國國歌」、「歪國人」以及「只要我長大」。

授課老師李明璁這學期開設的通識課程「音樂社會學」，因選課學生眾多，因此透過家簽徵選篩選學生。李明璁表示，提問的目的是想刺激大家反思歌曲與自我和社會的愛恨交織複雜關係。

在139份學生回答中，最該從地球消失的一首歌為第一名為「中華民國國歌」；第二名為饒舌團體「玖壹壹」的代表作「歪國人」，這首歌先前曾被人認為有歧視之虞引發議論；第三名則為小時候經常唱的兒歌「只要我長大」。

網友看完排行榜後紛紛表示「哥哥爸爸真偉大根本是軍國主義」、「第1、2名真的超需要消失的~XD」、「歪國人排第二，可以推論台大ㄉ同學都很有性別意識嗎」、「6號竟然也中槍XDDDDDDDD」、「呼呼很不錯啊」、「為什麼有PPAP 0.0」、「竟然沒有小蘋果…還有劉子千的唸你也必須消失」、「我的第一名是小蘋果!!!!!!!!給我消失吧!!!!!!!!!!!」

(中時電子報)