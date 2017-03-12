帶小樹苗去旅行！高鐵贈樹苗推動環保

台中市副市長張光瑤(左六)、高鐵執行長鄭光遠(左七)等人在高鐵台中站示範種樹。(林欣儀攝)

慶祝植樹節，台灣高鐵公司第4年發起「帶小樹苗去旅行」活動，12日上午，1千株台灣原生種樹苗在台中站開放旅客索取，引發熱烈迴響，更有許多民眾趁機詢問栽種方式、植物相關知識，場面熱絡。

台中市副市長張光瑤、台灣高鐵公司執行長鄭光遠及林業試驗所所長黃裕星等人，在高鐵台中站現場示範栽種樹苗、接著為小樹苗澆水。張光瑤說，台中市長林佳龍推動8年內要種100萬棵樹的政策，呼籲大家多多種樹。

黃裕星強調，今天發送給旅客的樹苗包括羅漢松、青剛櫟及革葉石斑木，皆是試驗所所培養具本土性數種，盼藉此翻轉以往種樹求多、求快的錯誤想法，真正達到涵養台灣土地的目的，且現場教授種植方式、讓民眾回傳資訊，確保每棵樹都能好好活下去。

鄭光遠指出，台灣高鐵去年旅運人數超過5千萬以上，以全年度載運旅客里程數計算，搭高鐵較搭乘小汽車減少的二氧化碳排放量達41萬多公噸，等同於1414座大安森林公園的直樹面積，高鐵堪稱最環保的「綠色載具」。

(中時)