左營軍艦月初起火 兩機靈士官搶救有功

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海軍左營軍艦（DDG-1803）本月2日凌晨4時，停泊高雄旗津碼頭時，船艙文書辦公室疑似電線走火，陣陣濃煙竄出，幸好兩名機靈士官巡查時見狀，立即通報修理班人員全力灌救，火勢不久即獲控制，但艙內部分文書、電腦燒毀，該軍艦修復後7日已照常出任務，左營海軍今天指出，將表揚兩名有功人員。

海軍艦指部政戰主任劉慶斌指出，這起意外是被1名梯口巡查士官及另名輪機值更官發現，兩人第一時間通報相關幹部人員，立即實施消防搶救，幸好火勢不大、未擴大蔓延，不過造成船艙電纜、部分文件、電腦燒毀，損失金額尚未統計。

海軍派專案小組調查，從監視器畫面觀察，案發前後無人進出案發倉間，排除人為縱火，初步研判是電線走火。

左營軍艦在台服役10年，是否面臨「汰舊換新」問題？海軍強調，左營軍艦每年定期例行性保養，該艦狀況良好，船艙修復後已於7日展開正常勤務。

(中時)