水果刀直插頭顱 福州男子淡定排隊就診

大陸福州一名男子前日不慎遭水果刀直插頭顱。 (圖取自/hk.on)

大陸福州一名男子前日不慎遭水果刀直插頭顱，意外發生後，男子竟淡定到附近醫院排隊就診。經電腦掃瞄檢查，醫生發現男子顱骨已被水果刀刺穿，所幸未有傷及眼睛、顱內結構和大腦功能區。

目擊者陳女士指出，前晚她走到神經外科診室查看時，看見一名男子頭上插着一把水果刀，並且與大家一齊等待就診。陳女士表示，當時她聽到該男子向醫護稱，自己跟妻子發生爭執，過程中水果刀不小心插進頭顱。

主診醫生指男子頭部雖插着水果刀，但意識清醒行動自如。院方立即為進行電腦掃描檢查，結果顯示男子顱骨雖被水果刀刺穿，但未有傷及眼睛及大腦。經治理後該男子已無大礙，自行出院。

(中時電子報)