一年一度植樹節 副總統：努力提高台森林覆蓋率

副總統陳建仁上午表示，台灣身為「亞太經合會」（APEC）會員國，為達成2007年APEC雪梨宣言，即2020年前，APEC地區森林面積至少增加2000萬公頃的目標，我國也一直努力提高森林的覆蓋率。

陳建仁上午前往新北市石門區，率領中央五院及新北市政府官員，出席植樹節中樞植樹活動，種下石門地區原生的海岸樹種「厚葉石斑木」，希望透過「植樹護林 守護台灣」活動，能厚植海岸林並復育海岸生態，保全該地區周遭土地，以強化保安林的多元功能。

他致詞時表示，今天是一年一度的植樹節，而再過九天的3月21日，則是聯合國訂定的「世界森林日」，在此一適合生命發芽、茁壯的春天裡，他非常高興來到台灣的最北端—富貴角，與大家共同參加非常有意義的植樹活動，並希望透過植樹活動，呼籲國人一起為台灣的國土保育盡一分心力。

他說，近年來因為氣候變遷的關係，世界上許多地方的海岸陸續遭受侵蝕與災害，對於人類的生命財產與安全，造成很大的威脅。尤其，臺灣四面環海，本島及附屬島嶼的海岸線長達1,566公里，在氣候變遷的威脅下，國人更應強化海岸地區面對季風侵襲及自然災害的防衛能力。

他指出，海岸保安林正是以綿密的林木構築成沿海第一道天然屏障，攔阻來自海風夾帶的強烈風沙與鹽害，對沿海地區的國土保全及農業發展，有極為重要的保護功能，是名符其實「保」國「安」民的海岸森林。

他進一步指出，現在大家所看到的綠意盎然的保安林，其實都是前人在過去投注了許多心力才有的成果，除了要選擇適合原生海岸樹種，還必須克服烈日、高溫、強風、飛沙、乾燥、土壤保水力差及貧瘠等不利因素，且要數十年的光陰才能成為一片森林。

他亦提及，行政院農委會林務局的各林區管理處，也將在轄區保安林地內同步植樹，總計會種下1萬餘株各類本土樹苗。除了能縫合保安林破損處，更可讓海岸綠帶延伸到內陸地區，甚至將濕地及河川串聯起來，建構出臺灣的國土綠色網絡，成為因應氣候變遷最堅實的防線。

他說，前（2015）年12月12日聯合國氣候變化大會通過《巴黎氣候協定》，並在去（2016）年11月4日正式啟動生效，目前全球已有72個國家（總排放量占全球57%）完成該國法制流程，希望能在2100年以前，共同為減緩地球暖化速度，阻止氣溫上升低於2度的目標而努力。

他表示，雖然台灣不是聯合國會員，但做為地球村的ㄧ分子，我們仍必須善盡國際義務，目前臺灣已主動將減量目標設定在2030年以前，國內溫室氣體排放量減量50%，今（2017）年3月在全臺保安林種下的1萬餘株樹苗，也是為了達成這個目標的具體行動之ㄧ。

他指出，臺灣身為「亞太經合會」（APEC）會員國，為了達成2007年APEC雪梨宣言－也就是2020年前，APEC地區森林面積至少增加2,000萬公頃的目標，我國也一直努力提高森林的覆蓋率。而根據最新的全國森林資源調查，臺灣森林總面積有219.7萬公頃，森林覆蓋率將近61%，與20年前的58%相比，增加了將近8萬公頃的森林覆蓋面積，成績雖然可觀，但和地球環境被破壞的速度相比，相信臺灣可以做得更多、更快、更好。

他認為，植樹造林不應只在3月12日這一天，而應該是365天持之以恆的工作；植樹造林也不只是政府的工作，應該由民間團體、企業、乃至於個人，共同積極參與認養造林行動，並教育國人正確認識我們的土地和環境。

隨後，副總統前往海岸保安林植樹區，種下樹苗、覆土與澆水，並期盼未來樹苗順利長大，成為守護臺灣國土的第一道天然屏障。

(旺報)