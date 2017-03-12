混血妻爆勾小王 松田龍平曬照示愛破婚變

松田龍平混血妻被爆拋女跑趴、偷腥。(圖／翻攝自日網)

松田龍平曬照粉碎婚變傳言。(圖／翻攝自松田龍平IG)

日本男星松田龍平近日鬧出婚變，原因是混血妻太田莉菜常拋女跑趴，還和一位年輕男演員搞不倫，讓他決心離婚，兩人也分居中，不過現出現大轉機，今(12日)他罕見在IG曬嬌妻照片，似已原諒妻偷吃。

松田龍平2009年與小4歲太田莉菜奉子成婚，上月被周刊爆料妻子常趁他不在家時，把女兒丟家中去跑趴，還和年輕男演員搞不倫，據悉，兩人等到《四重奏》播畢，就會正式離婚，經紀公司也承認夫婦倆已分居，離婚倒數中。

不過一向低調的他，今卻突在IG發文護妻，曬出太田莉菜照片，並讚「她是我重要的人，也是堅強的母親。」粉碎婚變傳言，超MAN舉動獲大批網民叫好，連弟弟、演員松田翔太，也在底下留言「我也很喜歡她」力挺大嫂。

(中時電子報)