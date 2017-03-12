陳姓小模告別式 親友忍痛送別
陳姓小模日前疑慘遭閨蜜男友設局性侵殺害，家屬今天在宜蘭故鄉為她舉辦告別式。先前疑似涉案的梁女閨蜜未到場。陳母說，不會在意，功德圓滿，謝謝各界關心。
這場告別式在宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園）舉行，家屬忍受白髮人送黑髮人的哀痛參與，上百親友也到場送她最後一程；前男友還特別帶她最愛的「蛋黃哥」玩偶到場。
在會場上，靈堂掛起陳女生前的照片，照片旁寫著，「請...放心去旅行」。
先前傳出疑似涉案，現已被釋放的梁女，過去與死者要好，但今天並未現身。在告別式後不久，在她的臉書動態表示「願妳純潔的靈魂得以安息」。
陳母表示，梁女沒到場致意，沒有關係，她不會在意，功德圓滿，謝謝各界關心。陳父則因心情很亂，無法對外發言。1060312
(中央社)
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