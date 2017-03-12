過期乳瑪琳再製品 高市下架3234公斤

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衛生局人員到賣場稽查有無過期乳瑪琳再製品。（柯宗緯翻攝）

衛生局動員到各通路稽查有無過期乳瑪琳再製品。（柯宗緯翻攝）

「遠東油脂」回收再製過期乳瑪琳、酥油等產品，引發人心惶惶，前天傍晚高市衛生局獲悉立即動員，全面稽查並要求業者配合下架，截至今（12）日中午稽查95家通路、賣場、烘焙坊，下架數量共計3234公斤，同時呼籲業者應主動下架回收。

衛生局指出，這些乳瑪琳主要流向早餐店、麵包店等烘焙業、賣場及食品行等通路，稽查人員也前往烘焙製造工廠等地，陸續查獲95家業者。

其中，好市多及全聯2家賣場經查尚無遠東油脂公司產品，其餘大樂、大潤發、台糖量販店及家樂福等賣場均已配合下架，並提供消費者退換貨。

此外，部份早餐店、烘焙業者等曾進貨使用，皆已立即配合下架及停用。部分盤商及工廠因假日無營業，將擇日稽查確認。

衛生局呼籲，業者一旦發現使用遠東油脂出包產品，依照《食安法》必須主動停止販售並下架，否則依法可處3萬以上罰緩，提醒業者切勿以身試法。

(中時)