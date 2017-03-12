桃園市環局愛心新政策 增加拾荒者收入

環保局愛心新政策將幫助回收個體戶增加收入。（環保局提供）

桃園市政府環境局今年推動環保署新制，將僱用資源回收個體戶作為臨時工協助垃圾分類，除了增加人手外，也能替這些家境貧苦的個體戶增加收入。

環保局環境清潔稽查大隊長羅文林指出，這項計畫將僱用的臨時工除了要是以個人之力，專職從事撿拾資源回收物變賣維生的民眾，有低收入戶及中低收入戶、弱勢、殘障者或單親家庭資格者也會優先錄取。

各轄區中隊會主動找尋適合人選並協助報名，預計將僱用200名臨時工，協助資收物分類、回收點巡查、道路巡檢等工作，「每人每個月只要工作25小時，時薪133元」，每月工資約3092元，近乎增加他們近1個月的收入，符合資格的民眾今日起至本月15日可到各區中隊報名，工作期程則從本月20日至12月20日止。

(中時)