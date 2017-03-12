嘉市無污水下水道 林全：很嚴重的問題
行政院長林全今天視察嘉義市污水下水道工程時表示，台北市污水下水道幾乎已經做好，但嘉義市還是「零」的地方，這是很嚴重的問題。
林全今天由嘉義市長涂醒哲陪同，視察去年11月動工的嘉義市污水系統管線第一標工程。他說，希望嘉義市是非常現代化的都市，這工程要趕快加緊。
林全指出，一個現代化社會或都市，污水下水道工程非常重要，目前全台灣污水下水道普及率不到30%，嘉義市是少數還是零的地方，「這是很嚴重的問題」。
不過林全也說，雖然嘉義的污水下水道工程起步較晚，但好處在於可學習別人的施工經驗，希望這工程能順利推動，並掌握施工時間，不要延宕，同時要多注意施工安全。
涂醒哲表示，嘉義市污水下水道建設已延宕15年，直到去年5月才獲內政部核定，將分3期、以新台幣116億元經費興建，由內政部營建署負擔92%經費，建設期程至121年。
他說，污水下水道是看不見的建設，卻是一個國家、一座城市現代化的指標。目前已開挖3處工作井及佈設推管作業，預計107年8月通水，讓嘉義市接管率「破零」。1060312
(中央社)
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