台南出席義診 詹啟賢要為國民黨開藥方

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準備參選中國國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢，今天參加大台南婦女領袖協進會舉辦的義診活動時表示，已經為國民黨做好診斷，將開出適當的藥方。

大台南婦女領袖協進會上午在南區日新里活動中心舉辦義診活動，慶祝婦女節與植樹節。理事長王琇瓊的中醫師丈夫潘瑞豊，帶著兩名分別擔任西醫、中醫的兒子；再邀請西醫師前南市議員林易煌、牙醫師張瓊文加入，聯合進行義診。

曾擔任奇美醫學中心院長的詹啟賢，也穿上白袍為民眾看診。

王琇瓊向詹啟賢表示，國民黨生病了，希望詹啟賢有機會發揮接掌奇美醫院時，讓奇美醫院轉虧為盈的管理專才，好好帶領國民黨。

詹啟賢表示，大台南婦女領袖協進會選在植樹節辦義診，有救人、救社會、救國家的深遠意義。他已經把國民黨的病症診斷好了，將會提出適當的藥方。1060312

(中央社)