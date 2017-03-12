陳副總統植樹 盼建構國土綠色網絡

副總統陳建仁今天出席植樹節中樞植樹活動，種下石門地區原生的海岸樹種「厚葉石斑木」。他希望，建構出台灣的國土綠色網絡，成為因應氣候變遷最堅實的防線。

陳副總統致詞表示，今天是一年一度的植樹節，而再過9天的3月21日，則是聯合國訂定的「世界森林日」，他希望透過植樹活動，呼籲國人一起為台灣的國土保育盡一分心力。 他說，近年因氣候變遷，世界許多地方海岸陸續遭受侵蝕與災害，對於人類的生命財產與安全，造成很大威脅。尤其，台灣四面環海，本島及附屬島嶼的海岸線長達1566公里，在氣候變遷的威脅下，國人更應強化海岸地區面對季風侵襲及自然災害的防衛能力。

副總統指出，海岸保安林正是以綿密的林木構築成沿海第一道天然屏障，攔阻來自海風夾帶的強烈風沙與鹽害，對沿海地區的國土保全及農業發展，有極為重要的保護功能，是名符其實「保」國「安」民的海岸森林。 他說，現在大家所看到的綠意盎然的保安林，其實都是前人在過去投注了許多心力才有的成果，除了要選擇適合原生海岸樹種，還必須克服烈日、高溫、強風、飛沙、乾燥、土壤保水力差及貧瘠等不利因素，且要數十年的光陰才能成為一片森林。

陳副總統指出，行政院農委會林務局的各林區管理處，也將在轄區保安林地內同步植樹，總計會種下1萬餘株各類本土樹苗。除了能縫合保安林破損處，更可讓海岸綠帶延伸到內陸地區，甚至將濕地及河川串聯起來，建構出台灣的國土綠色網絡，成為因應氣候變遷最堅實的防線。

他說，雖然台灣不是聯合國會員，但做為地球村的一分子，仍必須善盡國際義務，目前台灣已主動將減量目標設定在2030年以前，國內溫室氣體排放量減量50%，今年3月在全台保安林種下的1萬餘株樹苗，也是為了達成這個目標的具體行動之一。

副總統說，台灣也一直努力提高森林的覆蓋率。根據最新的全國森林資源調查，台灣森林總面積有219.7萬公頃，森林覆蓋率將近61%，與20年前的58%相比，增加了將近8萬公頃的森林覆蓋面積，成績雖然可觀，但和地球環境被破壞的速度相比，相信台灣可以做得更多、更快、更好。

副總統認為，植樹造林不應只在3月12日這一天，應該是365天持之以恆的工作；植樹造林也不只是政府的工作，應該由民間團體、企業、乃至於個人，共同積極參與認養造林行動，並教育國人正確認識土地和環境。1060312

(中央社)