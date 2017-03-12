國際航道 綠島蘭嶼成國際垃圾場

繼蘭嶼之後，綠島也發生油污。這2顆海上明珠，位於黑潮上，也是貨輪的國際航線，因此這2顆美麗島嶼，也不幸成為國際垃圾場。

綠島發生油漬污染，污染的範圍將近8公里長，動員81人次、運送車輛10車次、海巡署1艇次、鏟裝車1車次，使用1箱片狀吸油棉，清理含油污垃圾計615公斤。

民國94年間，蘭嶼也發生油漬污染，情況比綠島這次嚴重，油漬覆蓋礁岩。

蘭嶼、綠島的油污事件，調查都是「重油」；海巡人員說，一般漁船不會使用重油，只有大型的國際貨輪才會排放重油。台東環保局也表示，只有800噸以上的遠洋漁船才會使用重油。

因此蘭嶼、綠島的油污禍首，極有可能是國際貨輪或是遠洋漁船排放。

蘭嶼和台灣之間海域有一條國際航線，進出的外國籍貨船、商船、客船複雜，根據海巡單位統計，1天最多有5、60艘貨輪經過台灣和蘭嶼、綠島之間海域。

國際貨輪、商船利用經過台灣海域之際排放重油，通常重油會跟著黑潮到北太平洋，但有時候會跟著黑潮或東北季風漂到蘭嶼、綠島。

黑潮流經台灣和綠島、蘭嶼之間海域，流速每秒約3至4海浬，從菲律賓海域進入台灣東部海域，接著在台東和花蓮海域交接觸東轉，往日本和北太平洋走。

黑潮是雅美人（達悟族）的生命臍帶，雅美人口傳歷史，祖先是划著大型拼板舟，順著黑潮到蘭嶼島登陸。

另外，黑潮也帶來了旗魚、飛魚，黑潮和東北季風、沿岸流的匯流處，更是漁民最喜歡的漁場。因此，黑潮不僅是雅美人的生命臍帶，也是漁民的漁場。

不過，也因為黑潮從南洋島國到台灣，除了貨輪排放油漬外，海上垃圾也跟著到台灣，台東大武海邊、成功三仙台、綠島、蘭嶼四處可見「國際垃圾」。

大武南田海邊曾出現日本福島的舢舨；也有研究黑潮的學術單位，委託台東成功商水學生，在三仙台海邊蒐集各國打火機，蘭嶼海邊就像「聯合國垃圾場」。1060312

(中央社)