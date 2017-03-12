Space X的獵鷹9號火箭將首次「重覆使用」

這一次Space X準備將回收的獵鷹9號火箭，在經過整修後重新發射，執行火箭再利用的首次飛行。(圖/Space X)

伊隆．馬斯克(Elon Musk)的SpaceX是最成功的民間太空公司，並且以發展可回收的強力火箭獵鷹9號(Falcon 9)而聞名。SpaceX在多次回收獵鷹9號火箭後，下一次太空任務將由已經飛行過一回的獵鷹9號火箭來執行，這是降低太空運輸成本的關鍵測試。

彭博社(Bloomberg)報導，SpaceX總裁兼首席運營官葛雯．謝克維爾(Gwynne Shotwell)在2017年太空行業會議上說，SpaceX將在本月底之前，進行一次運送人造衛星上太空的任務，而這一次使用的火箭將是第2次發射，這枚獵鷹9號火箭攜帶的是一枚盧森堡SES SA的通訊衛星衛星。

SpaceX雖然經歷多次獵鷹9號火箭的返還，但是這些成功降落的獵鷹9號火箭，卻並沒有再上過太空，因為火箭再經過使用後，殘餘的燃料與火箭飛行的巨大震動，會不會影響火箭的安全可靠性都是問題，因此許多火箭工程師對於火箭重覆使用並沒有信心，不過顯然SpaceX自認已經做好萬全準備。謝克維爾說，「SpaceX公司一直致力於火箭的可重覆使用性能，為了真正落實這一點，我們經過仔細的檢查，已經確定這枚火箭已經準備好再次飛行。一旦這次任務成功，太空運輸將會廉價化。」

該公司在上個月宣示，他們計劃今年向太空站發射新設計的無人天龍號太空船，做為載人飛行的試驗，並在2018年第二季度承攬運送國際太空站組員的任務，當一切就緒後，就會在明年底前，將兩名未公布姓名的富豪級太空旅客，送往月球軌道，進行1星期的奔月(不登陸)之旅。

(中時電子報)