又是酒駕釀禍！大貨車倒退滑行撞14車

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大貨車倒退滑行波及14台車輛受損。（葉書宏翻攝）

大貨車倒退滑行，後方公車也遭殃。（葉書宏翻攝）

大貨車倒退滑行，後方公車也遭殃。（葉書宏翻攝）

又是酒駕釀禍！54歲李姓男子今（12日）上午11時許，酒後駕駛大貨車行經新北市新店區安祥路、祥和路口，車輛突然向後滑行撞擊後方公車，公車又撞擊後方其他車輛，共造成14輛車輛受損，公車駕駛雙腳挫傷，未有生命危險。

李男向警方供稱，「煞車失靈車輛才會自行向後滑行。」李男酒測高達0.45毫克，訊後將依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。警方正調閱附近路口監視器及行車紀錄器，進一步釐清車禍發生原因。

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(中時)