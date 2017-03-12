女菸槍貪得無厭 偷百罐狗食遭逮
嘉義縣竹崎鄉一名62歲王姓女嫌犯沒有工作，生活靠救濟，但因菸癮大，錢花光後屢靠偷竊狗食，養活兩隻狗，日前竹崎警分局接獲轄區超商報案，經警方連日埋伏，11日清晨5點當場逮獲，訊後依竊盜罪移送法辦。
王嫌向警方供稱，每次到超商都買一些價格便宜的飲料，再順便竊取1、2罐狗食，總計偷達103罐，因自已沒有工作，平時靠家人接濟，但因菸癮極大，近年菸品價格高漲，家人給的錢都拿區買香後所剩無幾，乾脆順手牽羊。
警方調查，王嫌有竊盜前科，原以為王嫌僅是多次到該家超商偷竊，在經過王嫌同意後，到王嫌家中清查赫見103罐狗食罐頭，其中已有39罐被王女開了餵養狗狗，仍有64罐未開。全案訊後依竊盜罪移送嘉義地檢署偵辦。
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(中時)
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