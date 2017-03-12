高市3月起搭公車上下車要刷卡 免被鎖卡扣手續費

高市搭公車今年起改里程段次收費且上下車都要刷卡。(劉宥廷攝)

自3月起乘客下車忘記刷卡會鎖卡，交通局提醒民眾養成搭公車上下車刷卡習慣，以免被鎖卡扣12元手續費。(劉宥廷翻攝)

為改善公車分段收費緩衝區、尖峰時刻拿段號證等不便問題，高市搭公車今年元旦起有重大變革，改以乘客實際搭乘里程計費且上下車都要刷卡；交通局規劃的宣導期到2月底止，自3月起乘客下車忘記刷卡會鎖卡，提醒民眾養成搭公車上下車刷卡習慣，以免被鎖卡扣12元手續費。

交通局指出，以往計費常有民眾反映，起訖點位於分段點與分段緩衝區附近的乘客可能因多搭乘1站而超出分段緩衝區，即使僅多搭乘數百公尺距離，仍需多支付1段票，產生不必要的糾紛；另2段式收費民眾需向駕駛長索取段號證，必須從前門上、下車，遇尖峰時段，車廂更是擠滿乘客，造成駕駛長及乘客不便。

交通局表示，基於付費公平性，今年起收費制度改成里程段次收費，每輛公車前後車門都有裝刷卡機，上下車皆需刷卡，刷卡搭公車里程8公里以內算1段票(全票12元，學生票10元，半票6元)，超過8公里以上收2段票；上下公車都要刷卡，也可減少投銅板行為。

民眾陳先生說，搭乘205公車由左營店仔頂路口到中央公園站，原刷卡需付2段票，但自今年起實施里程段次計費，上下車刷卡，因未超過8公里只扣1段，節省交通費外也免除拿段號證的麻煩。

交通局估計公車搭乘平均日運量約15萬人次，統計有1成5的乘客仍習慣投現，籲請他們轉換使用一卡通，倘若仍是投現，收費標準是維持過去分段點舊制；以及提醒乘客如下車時忘記刷卡會鎖卡，下次搭公車時會自動解卡並扣手續費12元再加上當次車資12元。

(中時)