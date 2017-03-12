植樹節種樹 陳建仁盼台灣恢復森林之島

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副總統陳建仁今天上午來到石門富貴角燈塔公園，參加林務局中樞植樹活動。（李其樺攝）

副總統陳建仁今天上午來到石門富貴角燈塔公園，參加林務局中樞植樹活動，與石門國小學童合影。（李其樺攝）

(16:51更新內文)3月12日為植樹節，副總統陳建仁今天上午來到石門富貴角燈塔公園，參加林務局舉辦中樞植樹活動，親率農委會、海巡署等中央部會官員，和石門國小學童一起挖土種樹，盼未來更多企業及民間團體參與認養造林，讓台灣重回森林之島。

陳建仁指出，今年植樹節活動林務局將在全台各地種下10000株樹苗，而本次在石門栽種的是原生種厚葉石斑木，為北海岸原生樹種，除了耐鹽、耐旱、抗強風，花、果實也可以吸引昆蟲、鳥類與哺乳類覓食，增加海岸生態多樣性，有助保障居住陸地民眾財產安全。

陳建仁表示，據全國森林資源調查顯示，台灣森林總面積為219.7萬公頃，覆蓋率為61%，相比起20年前森林覆蓋率58%增加近3%，盼未來更多企業及民間團體來參與認養造林，讓台灣重回森林之島。

(中時)