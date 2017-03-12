高市火鍋店起火 幸無人員受困傷亡

警消獲報出動破壞器材入內灌救，幸無人員傷亡。（柯宗緯翻攝）

高雄市三民區建工路一間火鍋、卡拉OK複合式店面，今日（12）下午2點多發生火警，濃煙不停從窗戶竄出，警消獲報利用破壞器材，將一樓鐵捲門打開入內，全面灑水灌救，火勢不久即獲控制，雖然今天店家打烊無人上班，但消防隊審慎逐層搜索，初步發現無人受困、傷亡，詳細起火原因仍有待火調人員釐清。

(中時)