桃衛局9項新制上路 違反最高罰400萬
衛生福利部食品藥物管理署今年起實施追溯追蹤及食品標示等共9項新規定，桃園市政府衛生局上周起派員至市內各大賣場、超級市場等場所進行標示宣導與查核，共查核410件，尚未有違反事項，若有發現違規，最高可處400萬元罰鍰。
衛生局食品管理暨檢驗科長關百娟表示，這9項新規定中包含8項標示新規定和1項追溯追蹤新規定，例如特定魚種為品名之標示、巧克力的品名標示與規定、包裝食品與玩具併同販售應標示醒語規定、食品添加物應明顯標示登錄碼、市售大麥食品標示規定、市售太白粉產品標示規定、特定營養食品之特定疾病配方食品應加標示事項、食品業者強制電子申報追溯追蹤資料與開立電子發票、市售奶油、乳脂、人造奶油與脂肪抹醬之品名及標示規定等，業者若違反，最高可處400萬元罰鍰。
(中時)
關鍵字：桃園衛生局、食品標示、衛生福利部食品藥物管理署
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