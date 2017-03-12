龍潭長照中心惡火後 社會局轉介住民引家屬質疑
桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」惡火釀4死13傷，社會局12日原訂上午轉介1樓4位住民，更協調受轉介的機構前往接人。住民家屬反彈，認為社會局未做好事先溝通，根本沒看過相關機構環境，拒絕社會局，連要接人的業者也嚇得走人，最後僅1名住民完成轉介，場面尷尬。
該中心以1樓合法立案區域，掩護2樓的非法收容空間，裡頭沒有消防逃生設備，發生大火釀成4死，業者難辭其咎。社會局12日上午派員與其他機構人員到場，原訂轉介4位住民，卻受到家屬嚴重反彈，反而力挺負責人、龍潭里長鍾朝麟。
家屬抱怨，社會局一通電話，就要家屬轉介，根本還不知道要安置的機構環境、交通等，也不知會不會用心照顧家人？社會局前一天打電話，希望加強輔導家屬轉介，有點「受到強迫的感覺」。
家屬說，社會局介入沒意義，除非有補助？請要安置的機構聯絡家屬，很多問題與細節都要跟業者溝通，家屬親自看過才安心，畢竟老人行動不便還生病。
社會局人員指出，就家屬意願盡量協調其他機構協助轉介，若收費較高，社會局協調降低，以符合長輩及家屬需求，家屬選擇機構過程的疑慮，包括對環境、距離考量，社會局尊重家屬意願，將派社工家訪持續溝通，而業者缺失限期改善等裁處，將在13日做出處分。
社會局說明，業者合法立案區域在1樓，2樓用同樣機構名稱，跟住民家屬簽約，社會局認定1、2樓都是機構範圍，即使1樓合法立案，社會局稽查後了解仍有缺失，將持續輔導。
鍾朝麟則說，承認2樓違法超收的錯誤，但希望社會局不要在傷口灑鹽、要拿出良知，該中心希望社會局拿出公平正義，而不是要消滅他們，何況社會局要拿什麼法條？家屬若願意帶住民離開，將予以尊重，但社會局不能騙家屬該中心已被停業？斷水斷電？讓他們相當不滿。對於鍾朝麟指控，社會局予以否認。
(中時)
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