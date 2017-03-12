新住民攜手新二代種樹 種下「新」希望
今(12)天適逢植樹節，為響應植樹護環境的精神，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站特邀當地新住民及其子女參與植樹活動，親手種下「新」希望。
現場有服務站同仁及來自中國、泰國、越南、玻利維亞等國新住民響應，攜手新二代一起種下樹苗，富有生生不息的意涵，大家在服務站周邊共栽種20棵落羽松苗木，希望能打造煥然一新的轉角綠林。
除植樹活動，服務站特別製作小樹祈願卡，請大家在卡片寫下新希望，掛在小樹苗上，期許大家的願望皆能與小樹苗一樣成長茁壯，並且在未來實現。
新住民也準備家鄉味的小點心，讓大家在熱血揮汗植樹後，一邊欣賞成果一邊享用多元特色佳餚，為這充滿意義的節日增添更多風采。
大隊長謝文忠表示，去年因強颱來襲，造成數棵路樹倒塌，因此高雄第二服務站發起植樹活動，希望帶動當地新住民家庭共同愛護這片土地，並透過此次活動活絡服務站與新住民的情感，今天種下的每一株樹苗，也會成為大家共同的回憶，加深新住民對台灣在地情感。
(中時)
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