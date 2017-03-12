她用軟Q特技巡演 安養院長輩重拾歡笑

就讀台灣戲曲學院的倪瀠瀠，有著一身軟Q筋骨，她邀姊姊及同學到全台安養機構環島巡演，讓長輩重拾歡笑，希望藉此呼籲大家關心長者，更別忘了家中長輩。

保德信青少年基金會今天舉行第17屆「保德信青少年志工菁英獎」，今年從逾5000位參賽者中，選出30位獲獎的傑出志工。

因為姊姊的影響，倪瀠瀠10歲就離家北上就讀台灣戲曲學院，剛開始筋骨並不軟Q的她，常常因為壓腿練習而被壓到哭，但後來發現筋骨越來越柔軟，軟骨功反而變成她的專長。

倪瀠瀠也邀請姊姊和同學組成「特技環島義演散播愛團隊」，從撰寫企畫、聯繫機構、籌措經費等全部一手包辦，更透過群眾募款等方式集資，在去年暑假花了20天，到全台各縣市共31所養護機構服務。

從轉盤子、人體堆疊等各種特技，讓長輩們目不轉睛，拍手叫好，除了表演，也拉著長輩們一起互動體驗。倪瀠瀠表示，剛開始長輩都很害羞，或是裝病，不好意思參加互動，但經過鼓勵後，看到參與長輩臉上的笑容，就覺得很感動。

倪瀠瀠表示，待在養護機構裡的長輩，很多都覺得生活乏味，也少有機會外出，甚至有些人會覺得自己只是在「等死」，因此需要年輕人帶來歡笑和刺激，讓他們重拾自信和歡笑。

在環島巡演後，她也希望推廣「在鄉演出計畫」，鼓勵學弟妹返回家鄉的安養機構，陪伴或用特長散播能量給長輩，同時提醒大家，除了服務幫助長輩外，也要記得多花點時間陪伴自己的爺爺奶奶，「千萬不要忘記自己家中的長輩」。

此外，另一位獲得「保德信青少年志工菁英獎」、就讀雲林斗六高中的陳頁比，是農家子弟出身，對於農民的辛苦特別感同身受。陳頁比表示，每逢颱風季節，被吹落的蔬果賣相不佳，如文旦破裂損傷後，不耐長途運送，當地農民也不希望賣出不好的商品，因此往往只能將這些農產品丟棄。

看到農民辛苦的栽種卻只能被丟棄，陳頁比覺得很可惜，因此發想希望讓農產品發揮其他價值，在母親建議下，找農會的家政媽媽集思廣益，想到可以做成果醬、柚子酥等特色農產品。

陳頁比號召同學協助處理落果，幫忙削皮，將賣相不好的文旦拿來榨汁或是做成果醬等產品，更和公所合作，在文旦節活動上推廣，希望讓更多農民知道如何減少損失、讓農產品加值。

「施比受更有福」，因為看到農民的需求，讓陳頁比立定志向，希望就讀農業相關科系，協助改變傳統農業限制，也希望號召更多年輕人關心農業，協助農民採收，協助解決缺工等問題。1060312

(中央社)