揪感心 為外籍漁工健檢診療

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多數來自窮鄉偏壤的外籍漁工少有健檢的機會，移民署與人醫會今天在屏東縣東港區漁會辦理外籍漁工義診健檢，充分展現台灣人的友善與熱情，溫暖異鄉漁工。

內政部移民署國境事務大隊高雄港隊、人醫會及東港合辦的義診活動，對象鎖定停留在東港及琉球地區的外籍漁工。

義診項目含眼、牙、皮膚科、血壓及血糖檢測、腹部超音波、心電圖及一般內科等，大受漁工的歡迎，現場還安排印尼新住民任通譯志工，協助醫護健檢。

移民署說，很多漁工說在印尼家鄉做健康檢查須支付龐大費用，在台灣可免費接受醫生檢查並拿藥，讓他們「揪感心」，所以相邀把握難得的機會來做健檢。

移民署署長何榮村表示，境外僱用外籍漁工長時間在船上工作很辛苦，如果身體不適只能服成藥，這次利用漁船返港時間，結合慈濟人醫及東港區漁會為他們免費診療，讓漁工感受到台灣人的友善。1060312

(中央社)