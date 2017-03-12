網球》莫瑞爆冷敗! 不敵世界129名

當今球王莫瑞首輪爆冷出局。(美聯社)

當今球王莫瑞(Andy Murray)印地安泉賽男單首戰就踢到鐵板，4比6、6比7(4)不敵自會外賽打進的世界排名第129名加拿大帕斯皮席（Vasek Pospisil），提前打包。

加拿大帕斯皮席直落二擊敗莫瑞。(美聯社)

由於多位好手包括前球王喬柯維奇、西班牙「蠻牛」納達爾、「瑞士特快車」費德勒等人都在下半部籤表，獨在上半部籤表的莫瑞被視為有絕對優勢，卻在首戰就栽跟斗。

莫瑞過去面對帕斯皮席莫瑞4戰全勝，但印地安泉賽沒照劇本走。帕斯皮席首盤就3度破發莫瑞，力圖振作的球王，次盤開賽又被破發，即便第4局回破2比2扳平，將戰局延長至搶七決勝局，帕斯皮席把握住第5個賽末點，爆冷撂倒球王寫下生涯最經典一役。

(中時電子報)

世界排名第129名加拿大帕斯皮席拿下生涯經典一役。(美聯社)