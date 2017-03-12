PGA》海德溫Valspar領先4桿 美巡本季第6位新冠軍？
美巡(PGA)本季「新人出頭天」！加拿大29歲好手海德溫，今年1月在創造者挑戰賽第3輪成為美巡史上第8位飆出59桿，本周在Valspar錦標賽靠第2輪後9洞打出29桿躍居排頭，12日第3輪又揮出67桿（-4），以領先4桿的總桿199桿（-14）坐穩第1，決賽輪挑戰第1座美巡冠軍。
美巡2016-17年目前已產生5位新冠軍，如果海德溫決賽輪奪冠，將是本季第6位奪得首座美巡冠軍選手，意味美巡競爭更加激烈。
海德溫2014年贏過2座威巡（美巡次級）冠軍，仍在尋求美巡首冠，但他在首冠到手之前，1月在創建者挑戰賽以59桿「加入5字頭俱樂部」，儼然在預約美巡生涯第1勝，如今在Valspar錦標賽距奪冠只差一步。
2位美國肯特利與赫曼，分別以203桿及204桿分居2、3。
(中時電子報)
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