狠教訓Selina打斷皮尺 任爸坦言至今仍懊悔

任爸坦言，至今最懊悔的事，是過去曾控制不了情緒，用皮尺打了叛逆的Selina。(中時資料照片)

「SHE」成員Selina一家4口感情極好，常能看見她在臉書曬全家相聚的歡樂照，跟任爸尤其感情好，一同現身從小地方就能看出父女情深，但她曾在微博坦言，其實過去有段叛逆期，因為任爸採嚴厲管教的方式，所以不愛回家，因此「被丟在路邊、被趕出家門、被皮尺打過」，Selina更說過：「我百思不得其解，我也沒做奸犯科，要用皮尺打成那樣嗎？」，而這件事，其實也讓任爸懊悔不已。

任爸最近上《熟悉的味道2》節目，聊到最悔恨的事情，竟是過去控制不了情緒，在氣頭上拿皮尺爆打女兒Selina，打到皮尺都斷掉了，事後任媽進房間安慰女兒，跟任爸說：「你女兒剛剛跟我說：『爸爸很久沒有抱我了』」，讓他內心感慨萬千，自此不曾再打過女兒。

任爸在節目中，也聊到6年前Selina遭火吻一事，如今雖能平靜談論這一切，但坦言當時已經想好自己的墓誌銘：「無愧有悔，喜樂感恩」，此後「感恩」二字成了他的口頭禪，如今任家兩個女兒都在演藝圈有所成就，然現在的任爸不求她們風光無限，只希望女兒能平安健康。

(中時電子報)