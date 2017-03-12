WBC》3／12戰績表 多明尼加逆轉美國、以國破古巴

逆轉擊敗美國，多明尼加全隊嗨翻。(美聯社)

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經典賽12日上演多場激烈大戰，C組部分，昨不敵美國隊的哥倫比亞，今由泰倫(Julio Teheran)領軍，擊敗加拿大奪得首勝；另場由美國與多明尼加的頂尖對決，領先大半場的美國推出安卓米勒(Andrew Miller)後援，沒想到卻連挨克魯茲(Nelson Cruz)及馬泰(Starling Marte)2發全壘打，最終多國7比5勝出，暫居C組第1。

D組同樣打得火熱，前役擊潰委內瑞拉的波多黎各，今強碰地主墨西哥，在林鐸(Francisco Lindor)雙響炮帶領下，以9比4奪得2連勝，繼續居分組龍頭。另一場委內瑞拉跟義大利，則上演激烈打擊戰，最後委內瑞拉雖以11比10驚險勝出，但卻讓捕手S.裴瑞茲(Salvador Perez)拚到報銷，付出不小的代價。

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於東京登場的E組複賽，則由古巴跟以色列率先開戰，古巴雖靠主炮戴斯派耶(Alfredo Despaigne)陽春彈先馳得點，但隨後不僅打線熄火，投手群也壓不住以國打線，最後1比4敗陣，也讓以色列拿下4連勝，得延續他們的驚奇之旅。

(中時電子報)