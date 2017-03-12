傳民調落後 詹啟賢不認為有意義

前中國國民黨副主席詹啟賢今天被問到民調居劣勢時表示，黨員在哪裡都不知道，他不認為民調有代表多大意義；他到基層，知道黨員感受，那比民調正確。

詹啟賢下午召開黨務革新記者會，提出黨務革新五大方向，包括「向各界菁英請益」、「讓黨員當家做主」、「由青年承擔責任」、「打造黨內鐵三角」、「爭回輿論話語權」。

媒體詢問，媒體近日民調支持度落後，詹啟賢說，黨員在哪裡都不知道，「民調就這樣吧」，他不認為有代表多大意義。

詹啟賢表示，他到基層，直接面對黨員，知道黨員感受，知道受到什麼支持，那比民調正確，「反正選出來了，你就知道了」。

被問到轉型正義怎麼做比較恰當，詹啟賢說，他不清楚政府要怎麼做，但他覺得轉型正義不管怎麼稱呼，都不要造成社會仇恨與對立。轉型正義目的是要彰顯正義，讓社會追求永續和諧與合作，違反這個目標，就沒有意義。

媒體追問對前總統馬英九8年執政表現，詹啟賢表示，他是黨主席參選人身分，不宜多做評論。1060312

(中央社)